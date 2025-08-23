پخش زنده
۱۱۳ طرح در حوزه شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اعتبار ۷۴۷ میلیارد تومان در هفته دولت در استان به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان در مراسم افتتاح طرحهای هفته دولت که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد با اشاره به اینکه با تلاش شبانه روزی نیروها در حوزه شرکت توزیع برق استان ۱۱۳ طرح در هزار ۱۳۴ نقطه با اعتبار ۷۴۷ میلیارد تومان در استان به بهره برداری می رسد گفت: همچنین امروز با حضور وزیر دادگستری ۱۱عنوان طرح با ۱۷۳ زیر طرح با اعتبار ۱۹۵ میلیارد تومان در بیرجند به شکل متمرکز با حضور وزیر دادگستری به بهره برداری میرسد.
دادگر با اشاره به اینکه علی رغم ناترازی در کشور خوشبختانه عملکرد نیروهای شرکت توزیع برق استان در حوزه اجرای طرحها توفیقات خوبی داشته است گفت: یکی از این طرحها تامین برق سایتهای نهضت ملی مسکن است این طرحها در غالب ۱۰ عنوان طرح در ۴۷ سایت با ۱۶۵ میلیارد تومان تامین برق سایتهای نهضت ملی بوده است.
وی همچنین به برق رسانی به روستاهای فاقد برق در استان اشاره کرد افزود: دراستان با سرانه متوسط بالاتر از نرم کشوری تمامی روستاها از نعمت برق برخوردار هستند و دو روستا که به نوعی به جمعیت قابل قبول رسیده بودند در این هفته به بهره برداری میرسند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: همچنین در این ایام ۲ و ۴ دهم مگاوات نیروگاه خورشیدی در غالب ۶ عنوان طرح کلی و ۱۰۰ ساختگاه خورشیدی با اعتبار ۸۵ میلیارد تومان به شبکه متصل و بهره برداری میشود.
دادگر با اشاره به اینکه ۲۴ عنوان طرح نیز در تامین برق متقاضیان شهری و روستایی، اصلاح شبکه.های روستایی و شهری در حوزه عملیاتی استان در دستور کار هست افزود: هوشمند سازی لوازم اندازه گیری مشترکان و تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار بالغ بر ۲۵۰ کیلومتر در این هفته به بهره برداری میرسد.
وی با اشاره به اینکه ۱۱مرداد با حضور وبیناری وزیر نیرو افتتاح ۱۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی را داشتیم که به شبکه متصل شد گفت: در این هفته ۶۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی دیگر با اعتبار ۲هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان وارد فاز اجرایی آغاز عملیات میشود که مجموعا حدود ۴۳۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط، فشاز ضعیف و روشنی معابر، احداث یا ترمیم می شود.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: ۲۲۰ دستگاه پست هوایی توزیع، نصب و اصلاح ۸ هزار دستکاه لوزام اندازه گیری و هزار دستگاه چراغ روشنایی و .... از جمله طرح هایی است که بهره برداری می رسد.