یازدهمین فصل از مسابقه ادبی «قند پهلو» پس از چند سال وقفه، از سوم شهریورماه، شنبه تا دوشنبه ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل یازدهم مسابقه ادبی «قند پهلو» با ساختاری تازه و در قالب ویدیوکست از سوم شهریورماه آغاز می‌شود.

این برنامه که در مرکز سیمرغ تولید شده است؛ از شنبه تا دوشنبه ساعت ۱۹ با حضور شرکت‌کنندگان متنوعی از اقوام و استان‌های مختلف کشور پخش خواهد شد.

فصل یازدهم «قند پهلو» نیز با تغییر ساختار در قالب ۲۶ ویدیوکست ۵۵ دقیقه‌ای

آماده پخش شده است.

در این فصل، برخی عناصر برنامه با اقتضای ساختار جدید دچار تغییر شده، اما شاخصه‌های اصلی «قند پهلو» همچنان حفظ شده‌اند.

در این میان، قاسم رفیعا به عنوان دبیر تحریریه، و شهرام شکیبا و ناصر فیض به عنوان دو داور اصلی، حضور محوری دارند.

فصل یازدهم «قند پهلو» با تهیه‌کنندگی مشترک امیر قمیشی و میثم تربتی طرقبه در گروه تولیدات غیرنمایشی مرکز سیمرغ و در قالب ۲۶ قسمت ۵۵ دقیقه‌ای تولید شده است.