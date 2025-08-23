کره شمالی شلیک تیر‌های هشدار ارتش کره جنوبی در مرز دو کشور را یک اقدام «تحریک آمیز عمدی» توصیف کرد و به سئول هشدار داد که تکرار چنین اقداماتی، با واکنش متقابل و جدی رو‌به‌رو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، تنش‌ها در شبه‌جزیره کره با ادامه مانور‌های مشترک سئول و واشنگتن بار دیگر شدت گرفته است. کره شمالی امروز شنبه اعلام کرد: ارتش کره جنوبی روز سه‌شنبه (۲۸ مرداد) در منطقه مرزی میان دو کشور تیر‌های هشدار شلیک کرده است که یک اقدام تحریک آمیز عمدی به شمار می‌رود.

به نوشته رویترز، رسانه‌های کره شمالی گزارش دادند که پخش هشدار‌های صوتی از سوی ارتش کره جنوبی در مناطق مرزی رو به افزایش است. از سال گذشته، کره شمالی مشغول ساخت موانع در مرز به‌شدت نظامی‌سازی‌شده خود با کره جنوبی است.

رسانه رسمی کره‌شمالی به نقل از بیانیه «کوجونگ چول» ژنرال ستاد ارتش و معاون ستاد کل ارتش کره شمالی گزارش داد: اگر در آینده هشدار‌های داده‌شده در منطقه مرزی نادیده گرفته شود، کره شمالی «اقدام متقابل متناسب» در برابر هرگونه مانع‌تراشی در پروژه ساخت موانع انجام خواهد داد و «هیچ مسئولیتی در قبال پیامد‌های جدی» نخواهد پذیرفت.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: حوالی ساعت ۳ بعدازظهر به وقت سئول روز سه‌شنبه (۲۸ مرداد)، شماری از سربازان کره شمالی که در منطقه مرزی مشغول کار بودند از «خط مرزی نظامی» میان دو کشور عبور کردند و ارتش کره جنوبی تیر‌های هشدار شلیک کرد و سپس نیرو‌های کره شمالی به شمال خط بازگشتند.

رسانه رسمی کره شمالی همچنین در گزارشی جداگانه بار دیگر رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی را به‌عنوان «تمرینی فوق‌العاده تحریک‌آمیز برای جنگ واقعی» محکوم کرد. در مقابل، آمریکا و کره جنوبی گفته‌اند این رزمایش‌ها صرفاً جنبه دفاعی دارد.