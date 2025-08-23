به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، انتخابات فدراسیون جهانی تکواندو اول آبان و یک روز پیش از آغاز بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی در «ووشی» چین برگزار می‌شود. در این دوره رئیس، نواب رئیس، اعضای هیئت اجرایی و خزانه دار فدراسیون جهانی انتخاب می‌شوند.

هادی ساعی رئیس فدارسیون تکواندو هم از ایران برای عضویت در هیئت اجرایی این فدراسیون نامزد شده است.

هیئت اجرایی فدراسیون جهانی دارای ۱۴ عضو است که ۳۴ نفر برای آن نامزد شده‌اند. طبق اعلام فدراسیون جهانی و سهمیه بندی انجام شده، از هر قاره یک نماینده مرد و یک نماینده زن با اخذ بیشترین آرا و در مجموع ۱۰ نفر به هیئت اجرایی راه خواهند یافت. چهار عضو بعدی نیز از بین نفراتی انتخاب می‌شوند که بیشترین رأی را کسب کرده باشند. همچنین از بین نامزد‌های زن در این دوره شخصی که بیشترین رأی را کسب کند به عنوان نایب رئیس چهارم انتخاب می‌شود.

در بخش آسیا ۱۲ نفر نامزد شده‌اند که از بین آنها چهار «زن» از کشور‌های اردن، برونئی، عربستان و چین هستند که یک نفر انتخاب خواهد شد. هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان نیز برای حضور در هیئت اجرایی نامزد شده است که باید با نمایندگان امارات، نپال، قزاقستان، هند، هنگ کنگ و دو نماینده از کره جنوبی رقابت کند.

برای پست ریاست تنها نامزد «چانگ وون چو» رئیس فعلی WT است، برای پست نایب رئیسی هم هفت نفر نامزد شده‌اند که سه نفر انتخاب خواهند شد. خزانه دار هم تنها یک نامزد دارد.