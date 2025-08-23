ادای احترام وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به شهدای دفاع مقدس ۱۲روزه ادای احترام وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به شهدای دفاع مقدس ۱۲روزه ادای احترام وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به شهدای دفاع مقدس ۱۲روزه ادای احترام وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به شهدای دفاع مقدس ۱۲روزه ادای احترام وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به شهدای دفاع مقدس ۱۲روزه