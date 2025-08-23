ترافیک پرحجم در محورهای شمالی
جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک پرحجم در محورهای شمالی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به وضعیت ترافیکی کشور گفت: در حال حاضر محورهای منتهی به خراسان رضوی پرحجم، اما روان است. همچنین محورهای شمالی شامل فیروزکوه، هراز، چالوس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، ترافیک پرحجم، اما بدون گره ترافیکی گزارش شدهاند.
وی با بیان اینکه اوج ترافیک عصرگاهی در برخی محورهای شمالی دور از انتظار نیست، افزود: پیشبینی ما این است که از غروب امروز بار ترافیک در محور چالوس به سمت جنوب افزایش یابد و احتمالاً به شرایط سنگین برسد. در صورت بروز این وضعیت و برای مدیریت ایمن تردد، طرح یکطرفه کردن مسیر شمال به جنوب در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال اجرا خواهد شد.
جانشین رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با برنامهریزی سفر، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از توقفهای غیرضروری، به روانسازی ترافیک و پیشگیری از حوادث کمک کنند.