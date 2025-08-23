پخش زنده
امروز: -
یک عضو ارشد جنبش حماس گفت: این جنبش آمادگی دارد توافقی جامع را به امضا برساند که به آزادی اسرای فلسطینی و صهیونیست منجر شود، اما نخستوزیر رژیم اشغالگر، عمداً در روند مذاکرات کارشکنی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «محمود مرداوی» اعلام کرد: «بنیامین نتانیاهو» مستقیم به پیشنهادی که با توافق میان میانجیها و آمریکا مطرح شده بود، پاسخ نداد؛ بلکه با هدف اتلاف وقت، سخنان متناقضی اظهار کرد.
وی افزود: حماس بدون هیچگونه ملاحظاتی با پیشنهادهای ارائهشده از سوی میانجیهای مصری و قطری که با حمایت آمریکا همراه بود، موافقت کرده است؛ با این حال، نتانیاهو از اعزام هیئت مذاکرهکننده خودداری کرده و به سیاست وقتکشی و طفرهرفتن ادامه میدهد.
این عضو حماس تأکید کرد: این جنبش با هیچگونه طرحی که به توقف جنگ، آزادی اسرای دو طرف، تضمین ورود کمکهای بشردوستانه و بازسازی با رویکردی کاملاً فلسطینی منجر شود، مخالفتی ندارد.
وی تصریح کرد: کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونی در گزارشهای خود به صورت مستند اعلام کرده که نتانیاهو تاکنون پنج بار تلاشها برای دستیابی به توافق را ناکام گذاشته است. همچنین وزارت خارجه آمریکا نیز اذعان کرده که نتانیاهو مانع هرگونه توافق میشود و بر طولانی شدن جنگ اصرار دارد.
مرداوی رژیم اشغالگر را به اجرای سیاستی نظاممند برای گرسنگی و تشنگی دادن به مردم غزه متهم و تاکید کرد: «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم، به همراه شماری از مقامات اشغالگر، بهصراحت اعلام کردهاند که این راهبرد را در دستور کار خود قرار دادهاند.
عضو ارشد حماس اظهار داشت: رژیم صهیونی از ورود کاروانهای کمکرسانی به نوار غزه جلوگیری و در روند توزیع آنها را نیز مانعتراشی میکند. همچنین نهادی به نام «سازمان بشردوستانه غزه» تأسیس کرده است که در واقع یک سازمان تروریستی است که افراد بیگناه را که در جستوجوی کمکهای انسانی هستند، قتل عام میکند.
وی اضافه کرد: رژیم اشغالگر انبارهای مواد غذایی، چاهها و مخازن ذخیره آب را بمباران کرده و همچنین غیرنظامیانی را که برای دریافت اندکی کمکهای بشردوستانه تجمع کرده بودند، هدف قرار داده که این امر به تشدید فاجعه انسانی در منطقه منجر شده است.
مرداوی افزود: سازمان ملل متحد بهصورت رسمی گسترش قحطی در غزه را تأیید کرده که این امر، «یک محکومیت کامل و همهجانبه علیه رژیم اشغالگری بهشمار میرود که از گرسنگی بهعنوان ابزاری برای باجخواهی از فلسطینیها و تحمیل امتیازات سیاسی استفاده میکند».
عضو ارشد حماس از جامعه جهانی خواست به گزارشها و طبقهبندیهای محض بسنده نکند، بلکه با انجام اقدامات عملی و فوری برای توقف قحطی و نسلکشی علیه فلسطینیها به مسئولیت قانونی و انسانی خود عمل کند.
وی گفت: جهان با یک آزمون واقعی درباره انسانیت و تمدن مواجه است و رژیم اشغالگر باید در مقابل ارتکاب جنایاتش در غزه مجازات شود. همچنین لازم است آمریکا برای توقف حمایت از سیاستهای نتانیاهو تحت فشار قرار گیرد.
مرداوی تأکید کرد: مقاومت فلسطین آمادگی دارد برای پایان دادن به کشتار و توقف سیاست تحمیل گرسنگی از سوی اشغالگر، به هر مکان لازم سفر و موانع موجود را برطرف کند؛ اما این اقدامات باید در چارچوبی صورت گیرد که کرامت و حقوق ملت فلسطین حفظ شود.
این عضو حماس ادامه داد: توافق جامع کاملاً امکانپذیر است، اما این نتانیاهو است که مانع تحقق آن میشود، چرا که او برای دستیابی به اهداف سیاسیاش در داخل سرزمینهای اشغالی، خواهان ادامه جنگ است.