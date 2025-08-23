مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ضمن تشریح رویکردهای جدید در همکاری با صداوسیما، از فراهم‌شدن فرصت‌هایی در این حوزه برای تولیدکنندگان اسباب بازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اشاره به سازوکار‌های جدید برای بهره‌برداری از شخصیت‌ها و آی‌پی‌های (IP) رسانه‌ای گفت: بر اساس این طرح، تولیدکنندگان می‌توانند به‌مدت پنج سال از این شخصیت‌ها استفاده کنند، در حالی که مالکیت آی‌پی همچنان محفوظ خواهد بود.

وی توضیح داد: در این چارچوب دو مسیر همکاری پیش‌بینی شده است؛ نخست، مسیر مستقل و مشارکتی در برنامه‌سازی که هرچند هزینه‌بر است، اما اثربخشی بیشتری دارد، و دوم مسیری تسهیل‌شده که در آن تولیدکنندگان با هزینه کمتر می‌توانند از شخصیت‌های آماده استفاده کنند.

او افزود: در صورتی که مجموعه‌هایی شخصیت‌های تازه‌ای همچون «بچه‌زرنگ» معرفی کنند، شرایط برای پخش و همکاری آنها نیز فراهم خواهد شد. به گفته وی، این روند فرصتی طلایی برای برند‌ها و شرکت‌های تولیدکننده است تا علاوه بر حضور در رسانه، از ظرفیت تبلیغات و فروش محصولات خود نیز بهره‌مند شوند.

مدیرعامل کانون با قدردانی از محمدصادق باطنی «رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما» و همکارانش در صداوسیما، این طرح را راهی برای خروج از دیوان‌سالاری‌های دست‌وپاگیر گذشته دانست و گفت: «این اتفاق مسیر را برای تولیدکنندگان باز کرده و به رونق اقتصادی در حوزه اسباب‌بازی و محصولات فرهنگی کمک خواهد کرد.»

علامتی در پایان بر ضرورت تدوین استاندارد‌ها و ضوابط همکاری تأکید کرد و پیشنهاد داد کمیته‌ای زیر نظر شورای سیاست‌گذاری تشکیل شود تا آیین‌نامه‌های لازم را تنظیم کند و یادآور شد: اسباب‌بازی‌هایی که پیش‌تر تأییدیه شورای نظارت را دریافت کرده‌اند، بدون نیاز به تأیید دوباره می‌توانند وارد چرخه همکاری شوند.