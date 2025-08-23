فرصتهای تازه برای تولیدکنندگان اسباببازی و محصولات فرهنگی کودک
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ضمن تشریح رویکردهای جدید در همکاری با صداوسیما، از فراهمشدن فرصتهایی در این حوزه برای تولیدکنندگان اسباب بازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛
حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اشاره به سازوکارهای جدید برای بهرهبرداری از شخصیتها و آیپیهای (IP) رسانهای گفت: بر اساس این طرح، تولیدکنندگان میتوانند بهمدت پنج سال از این شخصیتها استفاده کنند، در حالی که مالکیت آیپی همچنان محفوظ خواهد بود.
وی توضیح داد: در این چارچوب دو مسیر همکاری پیشبینی شده است؛ نخست، مسیر مستقل و مشارکتی در برنامهسازی که هرچند هزینهبر است، اما اثربخشی بیشتری دارد، و دوم مسیری تسهیلشده که در آن تولیدکنندگان با هزینه کمتر میتوانند از شخصیتهای آماده استفاده کنند.
او افزود: در صورتی که مجموعههایی شخصیتهای تازهای همچون «بچهزرنگ» معرفی کنند، شرایط برای پخش و همکاری آنها نیز فراهم خواهد شد. به گفته وی، این روند فرصتی طلایی برای برندها و شرکتهای تولیدکننده است تا علاوه بر حضور در رسانه، از ظرفیت تبلیغات و فروش محصولات خود نیز بهرهمند شوند.
مدیرعامل کانون با قدردانی از محمدصادق باطنی «رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما» و همکارانش در صداوسیما، این طرح را راهی برای خروج از دیوانسالاریهای دستوپاگیر گذشته دانست و گفت: «این اتفاق مسیر را برای تولیدکنندگان باز کرده و به رونق اقتصادی در حوزه اسباببازی و محصولات فرهنگی کمک خواهد کرد.»
علامتی در پایان بر ضرورت تدوین استانداردها و ضوابط همکاری تأکید کرد و پیشنهاد داد کمیتهای زیر نظر شورای سیاستگذاری تشکیل شود تا آییننامههای لازم را تنظیم کند و یادآور شد: اسباببازیهایی که پیشتر تأییدیه شورای نظارت را دریافت کردهاند، بدون نیاز به تأیید دوباره میتوانند وارد چرخه همکاری شوند.
برنامهسازی مشارکتی و بازارپردازی تسهیل شده
مدیر شکبه کودک سیما افزود: مسیر «برنامهسازی مشارکتی» تولید یک برنامه تلویزیونی مستقل بر محور یک محصول یا شخصیت است، که در آن محتوا مستقل بوده و در عین حال فرصت تبلیغ محصول در قالب برنامه ایجاد میشود.این مسیر ضمن افزایش تاثیرگذاری محتوا، امکان معرفی و توسعه شخصیتها و محصولات را فراهم میکند.
باطبی همچنین مسیر «بازارپردازی(مرچندایز) تسهیل شده» بیان کرد و گفت: در این مسیر، تولیدکنندگان با انتخاب شخصیتهای موجود در سازمان و بهرهگیری از ظرفیتهای حمایتی و معافیتهای بازارپردازی، محصولات خود را به بازار عرضه میکنند. این مسیر سادهتر و کمهزینهتر است و برای توسعه پایدار صنعت اسباببازی طراحی شده است.
او با بیان اینکه حدود ۲۵ شخصیت در حال حاضر آماده ورود به چرخه تجاری هستند، افزود: «تولیدکنندگان میتوانند برای مدت ۵ سال مجوز بهرهبرداری از IP سازمان را دریافت کنند و بر اساس آن محصولات متنوعی شامل عروسک، اسباببازی، نوشتافزار و سایر محصولات جانبی تولید کنند.»
باطنی در پایان با تاکید بر اهمیت حمایت از شخصیتهای ایرانی، گفت: «این سازوکارها علاوه بر توسعه بازار داخلی، مسیر ورود شخصیتهای ایرانی به عرصه بینالمللی را نیز هموار میکند و میتواند نقطه عطفی در رشد و رونق صنعت اسباببازی کشور باشد.