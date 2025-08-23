به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس گودرزی در دستور تشریح نشست علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه (۵ و ۶ شهریور ماه)، گفت: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی در دستور کار صحن قرار دارد.

وی ادامه داد: گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده و گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی نیز در دستور کار صحن قرار دارد.