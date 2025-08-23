پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان به مناسبت روز همدان و روز پزشک پیام مشترکی صادر کردند.
در بخشی از پیام آیت الله شعبانی موثقی و حمید ملانوری شمسی آمده است، یکم شهریورماه، سالروز بزرگداشت حکیم فرزانه جهان اسلام، شیخالرئیس بوعلیسینا، یادآور شکوه علمی و فرهنگی این دیار کهن و نمادی درخشان از عقلانیت، حکمت و طبابت در تمدن ایرانی ـ اسلامی است.
آرامگاه این اندیشمند سترگ در همدان، نه تنها افتخار مردم استان بلکه میراثی جهانی و الهامبخش راه اهل علم و خدمت به بشریت به شمار میآید.
در این روز خجسته که به نام «روز همدان» و «روز پزشک» مزین شده است، فرصتی مغتنم برای پاسداشت مقام علمی بوعلیسینا و تکریم جایگاه والای پزشکان فرهیخته است؛ طبیبان دلسوزی که با علم و تعهد، مرهم آلام مردم میشوند و در صف نخست خدمت به سلامت جامعه قرار دارند.
همدان، این سرزمین دیرینه، نخستین پایتخت تمدنی ایران و مرکز علم، دین، جهاد و هنر است؛ شهری که رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن به عنوان «کانون همه ارزشهای تمدنی کشور» یاد کردهاند.
تاریخ گواه آن است که در بزنگاههای سرنوشتساز، از انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس، گوهر اصیل همدان آشکار شد و بر افتخارات دیرین خود افزود؛ دیاری که در کنار جایگاه علمی و فرهنگی، سرمایههای عظیم انسانی و معنوی خود را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کرده است.
اینجانبان، فرارسیدن روز همدان و روز پزشک را به مردم شریف این دیار کهن، جامعه علمی کشور و بهویژه پزشکان خدوم استان تبریک عرض کرده، عزت و سربلندی ایران اسلامی و توفیق روزافزون همگان را در خدمت به اسلام و ملت بزرگ ایران از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.