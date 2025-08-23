استفاده ۹۰ درصدی از کالاهای ایرانی در تعمیرات اساسی پارس جنوبی
مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: تولید پایدار با استفاده ۹۰ درصدی از کالاهای ایرانی در تعمیرات اساسی، کلید تحقق تولید پایدار و توسعه صنعت کشور است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سعید حیدری از استفاده بیش از ۹۰ درصد کالاهای ایرانی در تعمیرات اساسی مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد و گفت: این اقدام تضمین تحقق تولید پایدار، توسعه صنعت داخلی و تقویت اقتصاد دانشبنیان کشور است.
وی افزود: همچنین استفاده از کالاهای در پارس جنوبی، نشاندهنده تعهد جدی به حمایت از تولید داخلی و تحقق تولید پایدار است.
مدیر بازرگانی مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: تولید پایدار تنها با تکیه بر منابع و توان داخلی ممکن است و ما با همکاری بیش از ۱۳۰ شرکت داخلی و دانشبنیان توانستهایم گامهای مؤثری در بهبود کیفیت و افزایش بهرهوری برداریم.
وی اظهار کرد: همکاری و تعامل سازنده با شرکتهای داخلی و دانشبنیان، از جمله مولفههای اصلی موفقیت مجتمع گاز پارس جنوبی در توسعه زنجیره تأمین بومی و کاهش وابستگی به واردات است. این تعاملات نه تنها به ارتقاء کیفیت محصولات کمک کرده، بلکه زمینهساز ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد دانشبنیان کشور شده است.
حیدری همچنین بیان کرد: حمایت از کالای ایرانی، عاملی کلیدی برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصادی پایدار است که ما در مجتمع گاز پارس جنوبی آن را سرلوحه برنامههای خود قرار دادهایم.
وی افزود: این رویکرد در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور، گامهای بلندی را برای بهبود فرآیندهای تولید، ارتقاء کیفیت و حفظ محیط زیست فراهم کرده است.