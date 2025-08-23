ماموران وظیفه شناس یزدی کیف حاوی مدارک هویتی و یک فقره چک ۴۷۰ میلیون ریالی را به صاحبش برگرداندند.

ماموران امانتدار، چک ۴۷۰ میلیون ریالی را به صاحبش برگرداندند



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان یزد گفت: ستواندوم علیرضاخانی و ستواندوم محمد ساربان ماموران وظیفه شناس پلیس آگاهی شهرستان تفت کیف حاوی مدارک هویتی و یک فقره چک به مبلغ ۴۷۰ میلیون ریال را به صاحبش برگرداندند.

سرهنگ محمدعلی منتظری ادامه داد: هر دو نفر از کارکنان پلیس آگاهی شهرستان به دلیل وظیفه شناسی و با پیگیری‌های زیاد صاحب اسناد و مدارک را پیدا کرده و آنها را به وی برمی گردانند.

وی با بیان اینکه رفتار شایسته این ماموران وظیفه شناس مورد تقدیر صاحب اسناد و مدارک قرارگرفت خاطرنشان کرد: جهت ارج نهادن به خدمات شایسته این ماموران وظیفه شناس؛ آنها در استان نیز تشویق شدند.