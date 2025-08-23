با حضور استاندار و نماینده مردم در مجلس طرح اصلاح شبکه آبرسانی روستای کلات به نمایندگی از ۱۷ طرح حوزه آب و فاضلاب در شهرستان کهگیلویه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، صبح امروز با حضور یدالله رحمانی استاندار، نماینده مردم کهگیلویه در مجلس در آیین بهره برداری از اصلاح شبکه آبرسانی روستای کلات به نمایندگی از ۱۷ طرح قابل افتتاح و کلنگ زنی آب و فاضلاب در شهرستان کهگیلویه گفت: طرح اصلاح شبکه روستای کلات با اعتبار ۲/۸ میلیارد تومان بیش از ۵کیلومتر اصلاح شبکه صورت گرفت.

رضایی از انجام طرح های مهم در شهرستان کهگیلویه به مناسبت هفته دولت سال ۱۴۰۴، گفت: با تلاش‌های مستمر همکاران و همکاری مسئولان استانی، تعداد قابل توجهی طرح اصلاح، توسعه و بهسازی شبکه‌های آب و فاضلاب در مناطق مختلف شهرستان کهگیلویه آماده افتتاح و بهره برداری است.

مدیرعامل شرکت آبفا کهگیلویه و بویراحمد افزود: در مجموع افتتاح ۱۶ طرح با اعتبار بیش از ۴۵۴ میلیارد ریال پیش بینی شده که مهمترین آنها اصلاح و توسعه شبکه آب خیابان نقلیه و شبکه آب شهر دهدشت، بهسازی شبکه آب شرب چندین روستای مهم از جمله کلات، طولیان، دالون، دار گنده و روستا‌های دیشموک و قلعه رئیسی است.

رضا رضایی با اشاره به طرح های برق رسانی و تجهیزاتی نیز اظهار داشت: احداث شبکه برق غرپخانه دهدشت و تجهیز خط انتقال و تابلو برق چاه ارت روستای گندک نیز در این برنامه قرار دارند و همچنین ساختمان اداره آب و فاضلاب شهرستان سوق به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است.