به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دختران هندبال کشورمان که روز گذشته موفق شدند ضمن ارائه یک بازی درخشان با اختلاف ۱۲ گل قزاقستان را از پیش رو بردارند، در سومین بازی خود در هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا ۲۰۲۵ باید به مصاف مدافع عنوان قهرمانی و پرافتخارترین تیم آسیا یعنی کره‌جنوبی بروند.

کره‌جنوبی با ۱۶ مدال طلا در ۱۷ دوره برگزاری مسابقات قهرمانی جوانان دختر آسیا بر سکوی نخست جدول مدالی این قاره ایستاده است. این تیم در دو بازی نخست خود در جام هجدهم مقابل قرقیزستان با نتیجه ۵ - ۶۹ و قزاقستان ۱۷ - ۴۰ به پیروزی دست یافته است.

بازی دو تیم ایران و کره‌جنوبی، فردا، یکشنبه ۲ شهریور، و از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت کشورمان آغاز می‌شود.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود.