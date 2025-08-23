مدیر کل کمیته امداد لرستان گفت:خانوار‌های دهک‌های یک تا سه بدون بیمه و حقوق ثابت ، تحت پوشش حمایتی قرار می گیرند.

دهک‌های یک تا سه، زیر چتر حمایتی کمیته امداد لرستان

دهک‌های یک تا سه، زیر چتر حمایتی کمیته امداد لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان گفت:خانوار‌های دهک‌های یک تا سه بدون بیمه وشغل با حقوق ثابت ، زیر چتر حمایتی کمیته امداد قرار می‌گیرند.

جلال شیخ پور افزود: این حمایت‌ها شامل خانواده‌هایی است که سرپرست آنها مرد زیر ۶۰ سال باشد و یا سرپرست خانوار که زن باشد، بدون محدودیت سنی از خدمات امداد بهره‌مند خواهند شد.