دهکهای یک تا سه، زیر چتر حمایتی کمیته امداد لرستان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان گفت:خانوارهای دهکهای یک تا سه بدون بیمه وشغل با حقوق ثابت ، زیر چتر حمایتی کمیته امداد قرار میگیرند.
جلال شیخ پور افزود: این حمایتها شامل خانوادههایی است که سرپرست آنها مرد زیر ۶۰ سال باشد و یا سرپرست خانوار که زن باشد، بدون محدودیت سنی از خدمات امداد بهرهمند خواهند شد.
وی با بیان اینکه خدمت به محرومان بزرگترین افتخار این نهاد است، گفت: هماکنون بیش از ۱۰۴ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد استان قرار دارند