وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به آنکه خدا خانه خود را خانه مردم معرفی میکند، انتظار است ائمه جماعات به گونهای رفتار کنند که مسجد حقیقتاً هم خانه خدا باشد و هم خانه مردم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی صراف همزمان با هفته جهانی مسجد (۳۱ مرداد تا ۷ شهریور) بر لزوم پیگیری رشد اخلاقی فرهنگی جامعه در فضای مساجد تاکید کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه باید مسجد را به خانه مردم تبدیل کنیم نه خانه احزاب، تصریح کرد: اگر مسجد خانه مردم شود، مطمئن باشید آمار شرکت و حضور افراد از اقشار مختلف در مساجد افزایش مییابد.
سیماییصراف ارتقای کیفی برنامهها و سخنرانیهای مساجد را در این جذب و حضور موثر دانست و تأکید کرد: در دوره نوجوانی ما، کیفیت منبرها و برنامههای مساجد نسبت به اکنون بهتر و بالاتر بود؛ اما امروز به رقم افزایش نجومیِ نرخ آگاهی بچهها، گاهی مساجد از نظر برنامه و محتوا ضعیف عمل میکنند که باید این موضوع آسیبشناسی شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: من به عنوان کسی که طعم شیرین حضور در مسجد و انس با خانه خدا را در طول عمرش چشیده و این شیرینی را به فرزندانش هم چشانده و تلاش کرده است آنها را مسجدی بزرگ و تربیت کند، مطمئن هستم اگر کارکرد مسجد را به عنوان خانه خدا و خانه مردم احیا و تقویت کنیم، تربیت دینی، اخلاقی و فرهنگی جامعه به ویژه نسل جوان در مسجد رقم میخورد.
برنامههای هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا هفتم شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» برگزار میشود.