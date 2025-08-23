به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ داریوش حسن نژاد گفت: وزارت نیرو ۹۰ میلیارد تومان برای تملک بخشی از منازل مسکونی حریم دریاچه سد کمندان ازنا اختصاص داد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با بیان اینکه سد کمندان یکی از طرح های مهم و زیرساختی در منطقه است افزود:برای تملک کامل اراضی دریاچه سد کمندان ۵۵۰ میلیارد تومان نیاز است.

تأمین آب کشاورزی اراضی پایین دست به میزان چهار هزار و ۳۰۰ هکتار، تامین آب شرب شهر‌های ازنا و الیگودرز به میزان ۱۸ میلیون متر مکعب در سال و کنترل بخشی از سیلاب رودخانه ماربره از اهداف اصلی اجرای سد کمندان است.