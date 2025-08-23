استاندار مازندران از بهره‌برداری ۱۱۶۰ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۰ همت پروژه جدید در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: طی ۹ ماه گذشته در جایگاه خدمتگزار مردم، بیش از ۴۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه در استان به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به ناترازی برق در مازندران افزود: فاز دوم نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۰۰ مگاوات در دهه فجر، فاز نخست نیروگاه محمودآباد با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات تا پایان امسال و همچنین دو نیروگاه ۲۵ مگاواتی در نوشهر به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین نصب پنل‌های خورشیدی کوچک مقیاس با ظرفیت بیش از ۱۰۰ مگاوات تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

استاندار مازندران به طرح‌های آب‌رسانی نیز اشاره کرد و گفت: با بهره‌برداری از پروژه‌های شرق استان و انتقال آب از مرزن‌آباد به چالوس و از غرب به تنکابن، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آب شرب پایدار تا ۵۰ سال آینده بهره‌مند خواهند شد.

یونسی‌رستمی افزود: در بخش گازرسانی نیز با اختصاص ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار، بیش از ۱۰۰ روستا در هفته دولت از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند.

وی پسماند را ابرچالش استان دانست و گفت: حدود ۷۰ درصد طرح‌های پسماند در سال جاری تکمیل می‌شود و تا سال آینده معضل پسماند در مازندران برطرف خواهد شد. استاندار مازندران همچنین از آغاز عملیات اجرایی شبکه‌های فاضلاب در گلوگاه، بهشهر، میاندرود و نکا و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه بزرگ غرب استان در هفته دولت خبر داد.