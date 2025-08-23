به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار کوهسرخ گفت: گروهبان یکم محمد نوروزی، در حین پاسداری از امنیت میهن اسلامی، بر اثر حمله نیروهای ناشناس به همراه دیگر نیروهای انتظامی در منطقه ایرانشهر، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان خود را فدای وطن کرد.

اعمی افزود: این شهید بزرگوا که از فرزندان غیور خطه کوهسرخ و روستای توندر بود، روز جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ شربت شهادت نوشید.

وی اظهار داشت: شهادت این شهید بار دیگر نشان‌ دهنده دلاوری و فداکاری نیروهای انتظامی و نظامی در برابر تهدیدهای تروریستی است.

فرماندار کوهسرخ تأکید کرد: "همه ما موظف هستیم تا با یاد شهیدان، وحدت و همدلی را در جامعه تقویت کنیم و اجازه ندهیم که فداکاری‌ های این عزیزان فراموش شود.

قرار است پیکر شهید محمد نوروزی در روستای توندر از توابع شهرستان کوهسرخ به خاک سپرده شود.

عوامل تروریستی دیروز جمعه با حمله‌ مسلحانه به ۲ واحد گشت انتظامی در محور خاش به ایرانشهر، پنج تن از خادمان نظم و امنیت کشور را به شهادت رساندند، این حمله در محدوده پاسگاه دامن از توابع شهرستان ایرانشهر رخ داد و مهاجمان پس از ارتکاب این جنایت از محل متواری شدند.

بر اساس اعلام منابع رسمی، عملیات شناسایی و تعقیب عوامل این اقدام تروریستی در دستور کار نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته است و اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد؛ طبق گزارش پایگاه خبری پلیس، اسامی شهدای این حمله تروریستی شامل استوار یکم محمدرضا رحیمی اهل زابل، گروهبان‌ یکم محمد نوروزی اهل کوهسرخ، استوار دوم حسن تولی اهل گلستان، سرباز هادی رویایی اهل کرمان و سروان غلامرضا وحدانی اهل زابل است.

ایرانشهر از توابع سیستان و بلوچستان در ۳۳۷ کیلومتری زاهدان مرکز این استان است.