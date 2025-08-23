به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تصادف کوئیک و پژو پارس در کیلومتر ۲۲ محور فولاد محله به کیاسر ۷ مصدوم ، تصادف نیسان و رنو در کیلومتر ۱۰ محور فولادمحله - دامغان ۵ مصدوم ، واژگونی سمند در کیلومتر ۳ محور آرادان به گرمسار ۳ مصدوم ، واژگونی کوئیک در کیلومتر ۲ محور آرادن به سرخه ۲ مصدوم ، انحراف از جاده و برخورد با گاردریل پژوپارس در کیلومتر ۲۸ آرادان به سرخه ۲ مصدوم ، واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۱۷ محور میامی به ری آباد یک مصدوم ، انحراف از جاده و برخورد با نیوجرسی نیسان در کیلومتر ۸ محور ایوانکی به گرمسار ۲ مصدوم ، واژگونی موتورسیکلت در کیلومتر ۱۲ محور میامی - شاهرود ۳ مصدوم ، تصادف کامیون و پژو ۲۰۶ SD در کیلومتر ۴ محور آرادان - سرخه ۳ مصدوم ، انحراف از جاده و سقوط از پل تیبا در کیلومتر ۱۵ محور میامی - سبزوار ۵ مصدوم ، واژگونی پژو ۲۰۷ در کیلومتر ۸ محور گرمسار به آرادان یک مصدوم ، واژگونی کوئیک در کیلومتر ۶۰ محور سمنان به دامغان ۶ مصدوم ، واژگونی کامیون در کیلومتر ۱۳۰ محور سبزوار به میامی ۶ مصدوم ، واژگونی ال ۹۰ در کیلومتر ۴۷ محور سمنان به دامغان ۵ مصدوم ، واژگونی تیبا کیلومتر ۸۰ محور میامی به سبزوار ۵مصدوم ، واژگونی کامیون در کیلومتر ۱۸ محور سمنان به فیروزکوه یک مصدوم ، واژگونی پژو پارس در کیلومتر ۵۸ محور فولاد محله به دامغان ۳ مصدوم ، انحراف از جاده و برخورد با تپه پراید در کیلومتر ۴۷ محور شاهرود به دامغان ۲ مصدوم ، انحراف از جاده و برخورد با گاردریل دنا در کیلومتر ۶۵ محور میامی به سبزوار ۵ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۲ محور فولادمحله به شهمیرزاد ۳ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۵۶ محور سمنان به دامغان یک کشته و ۳ مصدوم ، تصادف پژو ۲۰۶ و سمند در کیلومتر ۱۵ شهمیرزاد به فولادمحله ۳ مصدوم ، تصادف پژو ۴۰۵ و کامیون و واژگونی کامیون در کیلومتر ۲۴ محور سرخه آرادان ۳ مصدوم ، برخورد با گاردریل پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۲ محور میامی به سبزوار ۵ مصدوم ، حریق خودرو زانتیا در کیلومتر ۵۰ محور فیروزکوه به سمنان یک مصدوم برجای گذاشت .