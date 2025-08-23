به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ علی احمدپور گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر در گیلان و تایید صحت موضوع از سوی ماموران، قاچاقچی ۳۶ ساله هنگام جابجایی و انتقال مواد مخدر با خودروی پراید در شهر لاهیجان شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان از کشف ۲ کیلوگرم شیشه در بازرسی از خودروی متهم خبر داد و افزود: قاچاقچی پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان از شهروندان خواست در صورت داشتن هرگونه اطلاع از فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.