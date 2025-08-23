پخش زنده
استاد دانشگاه گلستانی زیاده خواهی های کشورهای غربی و رقابت آنها برای افزایش ثروت و قدرت را عامل مهم مداخلات آنها در امور سایر کشورها دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دکتر مصیب عباسی در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به سوم شهریورماه سالروز اشغال نظامی ایران در جنگ جهانی دوم گفت: در مقطع جنگ جهانی دوم، تلاش کشورهایی مانند انگیس برای تصرف منابع نفتی در خاورمیانه و حفظ سلطه بر هندوستان آنها را به سمت اشغال ایران سوق داد.
عباسی افزود: در سال شهریور ماه ۱۳۲۰، متفقین ایران را بهترین مسیر برای مقابله با تهاجمات آلمان نازی میدانستند و در همین چارچوب، بدون توجه به حاکمیت ملی کشورمان، در جهت تامین منافع خودشان ایران را اشغال کردند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اشغالگری، سلطه گری و تصرف سایر کشورها از راهبردهای همیشگی قدرتهای غربی بوده است و بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی و بروز کمبودها و بحرانهای شدید اجتماعی در جامعه ایرانی ثمره اولیه اشغال ایران در جنگ جهانی دوم بود.
دکتر عباسی در ادامه گفت: ملت ایران در مقطع کنونی و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شناخت کامل از سوابق سیاه کشورهای غربی، به درجهای از بازدارندگی و اقتدار رسیده است که توانسته با اقتدار، استقلال خود را حفظ کند و در برابر زیاده خواهیهای غرب ایستادگی نماید.
وی تصریح کرد: امروز همه کشورهای غربی درک میکنند که ایران امروز، ایران قبل از انقلاب نیست و همه کشورها باید به حقوق کشورها بر اساس معاهدات بین المللی احترام بگذارند.