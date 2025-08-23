پخش زنده
امروز: -
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در بازدید از یک شرکت دانشبنیان، این مجموعه را نمونهای اصیل از شرکتهایی دانست که موفق به اتصال کامل دانش به تولید شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور در بازدید از یک شرکت دانشبنیان، با اشاره به مدل موفق این شرکت دانشبنیان در اتصال دانش به تولید، خواستار الگوبرداری و تکرار این موفقیت در سایر شرکتهای کشور شد.
این شرکت دانشبنیان که از سال ۱۳۸۰ با هدف فعالیت در حوزه مهندسی الکترونیک و با بهرهگیری از متخصصان و استادان دانشگاهی تأسیس شد، توانسته است با تکیه بر تحقیق و توسعه به عنوان محور اصلی، در مسیر خودکفایی و پیشرفت گام بردارد. این شرکت با استفاده از آخرین فناوریها و طراحیهای نوآورانه، نقش کلیدی در کاهش مصرف انرژی لوازم خانگی و حفظ محیط زیست ایفا میکند.
از دیگر دستاوردهای این شرکت، تولید اینورتر برای نیروگاههای خورشیدی است که به عنوان مهمترین بخش یک پنل خورشیدی شناخته میشود.
این مجموعه با ایجاد ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰۰ مگاوات در این زمینه، موفق شده است صرفهجویی ارزی ۶۰۰ میلیون دلاری برای کشور به ارمغان آورد.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در جریان بازدید از این شرکت دانشبنیان، آن را به عنوان یک شرکت اصیل دانشبنیان توصیف کرد که توانسته است اتصال کامل دانش به تولید را محقق سازد. او بر اهمیت تکثیر چنین نمونههای موفقی در کشور تأکید کرد.
افشین همچنین بر اهمیت تولید داخلی در حوزه بردهای الکترونیک تأکید کرد و گفت: امید است با تولیدات این شرکت و سایر مجموعههای مشابه دانشبنیان، شکاف موجود در این زمینه در مقایسه با کشورهای پیشرفته، جبران شود.
معاون علمی رئیسجمهور همچنین بر ضرورت حرکت به سمت تولید برق، به خصوص بهینهسازی مصرف انرژی تأکید کرد.
به گفته این مقام مسئول، برای حرکت به سمت بهینهسازی مصرف، هوشمندسازی برای کنترل بهتر و همچنین دقت بیشتر در ساختمانسازی در دستور کار قرار دارد؛ چرا که امروزه ۸۰ درصد اتلاف انرژی به دلیل نوع ساخت و ساز است.