مدیرعامل فرابورس ایران، با تاکید بر ضرورت حذف چندین نرخ ارز در نظام اقتصادی و تعیین نرخ ارز بر اساس واقعیتهای اقتصاد، اعلام کرد: ارز چند نرخی باعث ایجاد ناکارایی بخش مولد اقتصاد شده و به انتقال سودآوری شرکتها به بخشهای غیرموثر در تولید منجر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی شیرازی گفت: «ارز چندنرخی باعث ناکارایی بخش مولد اقتصاد و انتقال سودآوری شرکتها به بخشهای غیرموثر شده است.»
شیرازی سیاست ارز تکنرخی را زمینهساز شفافیت، رونق اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی سالم میان بنگاهها دانست و افزود: «با تثبیت نرخ ارز در جریان عرضه و تقاضا، تعادل بازار ارز برقرار میشود.»
او همچنین تاکید کرد که واقعی شدن درآمد صادراتی شرکتهای فعال در بازار سرمایه چشمانداز سودآوری آنها را افزایش داده و با رشد تولید و فروش، اقبال به بازار سهام تقویت میشود.
به گفته شیرازی، وجود چندین نرخ ارز در حال حاضر انگیزه تولید ارزش افزوده در داخل را کاهش داده و صادرکنندگان واقعی را متضرر کرده است.
مدیرعامل فرابورس ایران در پایان یادآور شد: «یک سیاست ارزی پایدار و شفاف ارزش افزوده بخش تولید را افزایش میدهد و با رونق تولید، سودآوری صنایع و روند بازار سرمایه نیز بهبود خواهد یافت.»