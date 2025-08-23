همزمان با هفته دولت، ۲۸ طرح در بخش‌های تولید، بهداشت، آموزش، برق، مسکن و تاسیسات زیربنایی در شهرستان زرقان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید نظری، سرپرست فرمانداری زرقان، گفت: طرح‌های هفته دولت در این شهرستان شامل طرح‌های تولیدی، فضا‌های آموزشی، بهداشت و درمان، برق‌رسانی، مسکن و تاسیسات زیربنایی و روبنایی است که به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: واحد صنعتی سلولزی «لطیف صنعت کیمیا»، واحد تولید بتن آماده «جاوید سخت کارا» و طرح توسعه واحد پرورش شترمرغ مولد در لپویی، جمعاً به ارزش ۳۵۷ میلیارد تومان، از مهم‌ترین طرح‌های بخش تولید و صنعت هستند.

سرپرست فرمانداری زرقان ادامه داد: مدرسه شش کلاسه محمود افسری با اعتباری افزون بر ۳۰ میلیارد تومان و به همت خیر مدرسه‌ساز و اداره کل نوسازی مدارس استان نیز با حضور استاندار فارس افتتاح می‌شود.

نظری تصریح کرد: در بخش بهداشت و درمان، عملیات ساخت تصفیه خانه بیمارستان امام حسن عسگری و ساختمان مرکز جامع سلامت روستای شول کلنگ‌زنی خواهد شد که تصفیه خانه بیمارستان نقش مهمی در بهبود شرایط آلایندگی منابع آب شهرستان دارد.

وی افزود: اجرای ۱۰ طرح برق‌رسانی به روستا‌ها و مراکز صنعتی، تجاری و شهری با اعتبار بیش از ۱۴ میلیارد تومان، تکمیل و تحویل شش واحد مسکونی بهزیستی و ۱۴۳ واحد مسکونی روستایی به ارزش ۴۴ میلیارد تومان و طرح‌های شهری شامل مرمت منزل تاریخی سردار حیدر زرقانی، پارک محله شهریار، نمازخانه بوستان آزادگان، بهسازی گلزار شهدای دودج و پیاده راه سلامت به ارزش بیش از ۲۸ میلیارد تومان نیز از دیگر طرح‌های افتتاحی است.

سرپرست فرمانداری زرقان یادآور شد: در یک سال گذشته، به ۲۳۲ واحد روستایی شهرستان با اعتباری بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گازرسانی شده است.