به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ عظیم‌الله کرمی، فرمانده انتظامی نی‌ریز، گفت: پس از ارجاع پرونده‌ای از مراجع قضایی مبنی بر دستگیری یک نفر محکوم متواری، تحقیقات پلیس آغاز شد.

وی افزود: ماموران پس از ورود به مخفیگاه متهم، با مشاهده پلیس، فرد مذکور با سلاح سرد و یک دستگاه موتورسیکلت متواری شد.

فرمانده انتظامی نی‌ریز ادامه داد: متهم به اخطار ماموران توجه نکرد و به سمت شهروندان و کارکنان انتظامی حمله‌ور شد که با رعایت قانون به کارگیری سلاح، از ناحیه پا مجروح و دستگیر شد.

سرهنگ کرمی بیان کرد: با توجه به سابقه متهم در آدم‌ربایی، فرار از زندان و سرقت، او پس از مداوا برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.