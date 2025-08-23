پخش زنده
فرمانده انتظامی نیریز از دستگیری فردی متواری با سابقه آدمربایی و سرقت خبر داد که در حین فرار با سلاح سرد به شهروندان و ماموران حمله کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ عظیمالله کرمی، فرمانده انتظامی نیریز، گفت: پس از ارجاع پروندهای از مراجع قضایی مبنی بر دستگیری یک نفر محکوم متواری، تحقیقات پلیس آغاز شد.
وی افزود: ماموران پس از ورود به مخفیگاه متهم، با مشاهده پلیس، فرد مذکور با سلاح سرد و یک دستگاه موتورسیکلت متواری شد.
فرمانده انتظامی نیریز ادامه داد: متهم به اخطار ماموران توجه نکرد و به سمت شهروندان و کارکنان انتظامی حملهور شد که با رعایت قانون به کارگیری سلاح، از ناحیه پا مجروح و دستگیر شد.
سرهنگ کرمی بیان کرد: با توجه به سابقه متهم در آدمربایی، فرار از زندان و سرقت، او پس از مداوا برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.