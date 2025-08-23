پخش زنده
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بر استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان عمومی جادهای در تسهیل جابهجایی زائران حرم رضوی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا اکبری در نشست ویدئو کنفرانسی اظهار کرد: جابهجایی بیش از پنج میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در کمتر از دو هفته، کار بزرگی است که با همدلی و همراهی همه فعالان بخش حمل و نقل جادهای انجام شد.
در این نشست ویدئو کنفرانسی که با حضور مهدی خضری معاون حمل و نقل سازمان، منصور فخاران معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی و جعفر شهامت مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان خراسان رضوی برگزار شد، از تلاش همه تلاشگران در جابه جایی زائران اربعین حسینی و همچنین از انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل مسافر برای کاهش داوطلبانه میزان کمیسیون تقدیر شد.
بر اساس این گزارش پیش بینی میشود شمار زائران در مقایسه با سال گذشته؛ افزایش چهار درصدی داشته باشد که بیشترین میزان زائران در روز شنبه اول شهریور است.