معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: چهار کوهنورد که در ارتفاعات سبلان در محدوده شهرستان مشگین‌شهر مفقود شده بودند، صحیح و سالم پیدا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل، مجید فتاح‌زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: حدود ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه شب گذشته گزارشی مردمی مبنی بر بازنگشتن چهار کوهنورد از ارتفاعات سبلان به مرکز فرماندهی عملیات جمعیت هلال احمر استان اردبیل ارسال شد که بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در پی اطلاع از صحت موضوع یک گروه امداد و نجات کوهستان شامل پنج نفر امدادگر به مسیر احتمالی صعود کوهنوردان اعزام و در نهایت متوجه شدند که آنها کمی بالاتر از منطقه‌ای به نام سنگ پروانه مسیر را اشتباه رفته و از مسیر اصلی منحرف شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل افزود: پس از مدتی جست‌و‌جو در حدود ساعت ۳۸ دقیقه بامداد امروز گروه امدادی موفق به یافتن کوهنوردان شدند و آنها را به سمت پناهگاه مشگین‌شهر هدایت کردند و ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه صبح امروز به پناهگاه رسیدند.

فتاح‌زاده تصریح کرد: پس از اطمینان از صحت و سلامت کوهنوردان و کمی استراحت در پناهگاه، به دلیل نبود مشکل و محدودیتی راهی مقصد خود شدند.