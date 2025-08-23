پخش زنده
امروز: -
شهرک نشینان صهیونی در مقابل منازل «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «میری ریگو» وزیر حمل و نقل رژیم اشغالگر برای مطالبه دستیابی به توافق برای آزادی اسرای صهیونیست از نوار غزه تظاهرات کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شهرک نشینان صهیونیست در مقابل منزل نخست وزیر و وزیر حمل و نقل رژیم اشغالگر با هدف مطالبه و رسیدن به یک توافق برای آزادی اسیران صهیونیست تظاهرات کردند.
همزمان خانوادههای اسرای صهیونیست در غزه اعلام کردند که امروز در تلآویو مرکز سرزمینهای اشغالی نیزتظاهرات خواهند کرد.
آنها تاکید کردند که فقط فشار صهیونیستها منجر به آزادی اسرا از غزه خواهد شد.
پیش از این نیز صدها نفر از صهیونیستها با برگزاری تظاهرات و تجمع اعتراضی مقابل دفتر مرکزی حزب لیکود خواستار توافق با حماس برای تبادل اسیران شدند.
تظاهرکنندگان روز پنجشنبه با سردادن شعارهایی در مخالفت با نتانیاهو، رهبر حزب لیکود که نخست وزیری رژیم صهیونی را در اختیار دارد، خواستار تجدید نظر کابینه برای عملیات نظامی اشغال غزه شدند.
آنها شعارهایی سردادند، مبنی بر اینکه عملیات نظامی برای اشغال غزه منجر به مرگ اسیران صهیونیست در غزه میشود و تاکید کردند که توافق با حماس، آنها را نجات میدهد.
تل آویو مرکز رژیم صهیونی و سایر سرزمینهای اشغالی فلسطین در روزهای گذشته شاهد برگزاری تظاهرات بیسابقه صهیونیستها علیه سیاستهای کابینه این رژیم به ریاست نتانیاهو و تصمیم اخیر آن برای انجام عملیات نظامی برای اشغال غزه بوده است.
در این پیوند کمیته خانوادههای اسرای اسرائیلی پیشتر اعلام کرده بودند که بیش از یک میلیون نفر روز یکشنبه هفته جاری در اعتراض به طرح اشغال کامل غزه و علیه بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردند.
در همین حال، نظرسنجی روزنامه عبری «معاریو» حاکی از آن است که ۷۲ درصد صهیونیستها از دستیابی به توافق برای آزادی اسرا حمایت میکنند.
براساس این نظرسنجی، ۶۲ درصد صهیونیستها نیز به کابینه نتانیاهو اعتمادی ندارند.
در همین راستا، «محمود مرداوی» عضو ارشد جنبش حماس گفت که این جنبش آمادگی دارد توافقی جامع را به امضا برساند که به آزادی اسرای فلسطینی و صهیونیست منجر شود اما نخستوزیر رژیم اشغالگر، عمداً در روند مذاکرات کارشکنی میکند و به جای تلاش برای پایان دادن به جنگ، در پی ادامه آن است.
مرداوی اعلام کرد: «بنیامین نتانیاهو» مستقیم به پیشنهادی که با توافق میان میانجیها و آمریکا مطرح شده بود، پاسخ نداد؛ بلکه با هدف اتلاف وقت، سخنان متناقضی اظهار کرد.
وی افزود: حماس بدون هیچگونه ملاحظاتی با پیشنهادهای ارائهشده از سوی میانجیهای مصری و قطری که با حمایت آمریکا همراه بود، موافقت کرده است؛ با این حال، نتانیاهو از اعزام هیئت مذاکرهکننده خودداری کرده و به سیاست وقتکشی و طفرهرفتن ادامه می دهد.