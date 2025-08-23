به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، افزایش دمای هوا و تداوم گرما شنبه اول شهریور است که تا اواخر هفته جاری در کلیه مناطق استان ادامه خواهد داشت.

در اثر این مخاطره افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال گرمازدگی گروه‌های حساس، احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها محتمل است.

آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحراندر مدیریت بهینه مصرف انرژی -خودداری از برپایی آتش در طبیعت و جنگل-اجتناب گروه‌های حساس از فعالیت در فضای باز (بویژه در طی ساعات گرم روز) -تدارک برق اضطراری و کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی و انجام عملیات کشاورزی در ساعات خنک روز توصیه می‌شود.