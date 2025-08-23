معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری در سفر به استان از برخی طرح های در حال اجرای باز آفرینی شهری و همچنین سکونتگاههای غیر رسمی در شهرهای اردبیل و مشگین شهر بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل معاون وزیر و مدیرعامل بازآفرینی شهری ایران، گفت: در بافت های ناکارآمد شهری باید پروژه‌‌های بازآفرینی به دقت اجرایی و عملیاتی شود تا ساکنان این منطقه از خدمات مناسب بهره‌مند شوند.

عبدالرضا گلپایگانی در جریان بازدید از بافت فرسوده و تاریخی اردبیل، اظهار کرد: استان اردبیل از استان‌های موفق کشور در اجرای طرح بازآفرینی است که در حوزه‌های مختلف و شهرستان‌‌ها توانسته طرح‌های متعددی را اجرایی و عملیاتی کند.

وی افزود: مجموعه بازآفرینی شهری ایران بر اساس قوانین و مصوبات مجلس در سه حوزه بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه نشینی و بافت‌های تاریخی فعالیت‌های منسجمی را در مناطق مختلف کشور انجام می‌دهد تا در این سه حوزه بتواند به نتایج مطلوبی دست پیدا کند.

معاون وزیر و مدیرعامل بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های درست و بر اساس آمایش سرزمینی طرح‌ها در هر سه حوزه تعریف می‌شود تا ساکنان این مناطق به ویژه سکونتگاه‌‌های غیررسمی و حاشیه‌نشین‌ها بتوانند از امکانات مناسب بهره ببرند.

گلپایگانی گفت: باید خدمات‌رسانی به ساکنان این مناطق به متوسط سایر مناطق شهری برسد و ما سعی می‌کنیم با همیاری شهرداری‌ها اقدامات و پروژه‌های بازآفرینی را در بافت‌های ناکارآمد شهری تعریف و اجرایی کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شرایط مطلوبی نیز در استان اردبیل حاکم شده و ما در بازدیدی که از بقعه شیخ حیدر مشگین‌شهر و بافت‌های با ارزش و تاریخی در مشگین‌شهر داشتیم، زمینه و بستر اجرای طرح‌ها و تکمیل آنها را مطلوب و مناسب مشاهده کردیم.

معاون وزیر و مدیرعامل بازآفرینی شهری ایران اضافه کرد: در مشگین‌شهر در حوزه هدف بازآفرینی از نوشین دره و حسینعلی دره مشگین‌شهر نیز بازدیدی انجام شد و تاکید بر تسریع در اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه و بازآفرینی شهری بر اساس الگوها و ضوابط شهرسازی بوده است.

گلپایگانی بیان کرد: با حضور در اردبیل از محلات هدف بازآفرینی به ویژه خانه کشتی پشت امامزاده صدرالدین اردبیل بازدید کرده و در جریان روند فعالیت‌ها قرار گرفتیم که عمدتا طرح‌ها با تلاش همکاران راه و شهرسازی و شهرداری‌ها در حال اجرا است.

وی از همکاری خوب شهرداری اردبیل در احداث پارک محله میراشرف و توسعه فضاهای عمومی در سطح شهر اردبیل قدردانی کرد و یادآور شد: در جلسه‌ای که در قالب ستاد بازآفرینی پایدار شهری در استانداری اردبیل داشتیم، تاکید ما بر تکمیل پروژه‌ها و تأمین اعتبارات در سال‌جاری بود تا زمینه برای اجرایی شدن طرح‌ها به شکل مطلوب فراهم آید.

معاون وزیر و مدیرعامل بازآفرینی شهری ایران به بازدید خود از بازار تازه مرمت شده پنبه‌فروشان اشاره کرد و ادامه داد: بازار پنبه‌فروشان با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال از محل شرکت بازآفرینی شهری ایران اجرایی و احیای این مجموعه‌ها را شاهد بودیم.

گلپایگانی اظهار کرد: از بازار در حال مرمت زنجیرلو در شهر اردبیل نیز بازدیدی انجام دادیم که طرح با اعتبار مناسب تخصیص یافته از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران و به همت راه و شهرسازی در حال اجرا است که مرمت آن می‌تواند اعتباری دوچندان به فضاهای تاریخی و قدیمی شهر اردبیل ببخشد.