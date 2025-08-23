روشنائی زیر گذرهای شاخص جنوب غرب پایتخت تعمیر شد
شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت: روشنائی زیر گذرهای شاخص به منظور بهبود سیما و منظر شهری معابر در شب هنگام، کاهش احتمال بروز سوانح رانندگی و تجمع نکردن افراد بی خانمان بازنگری و تعمیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
رضا محمدی درباره تازهترین تمهیدات اداره زیباسازی گفت: در پی انجام بازدیدهای مستمر میدانی از وضع روشنائی معابر بویژه زیر گذرهای خودرو رو شاخص در شریانهای ارتباطی، برخی نواقص همانند عدم بازدهی مناسب پروژکتورهای نصب شده بدلیل نوسان برق، سرقت و گذشت زمان، مشاهده شد که بلافاصله تمهیدات لازم در خصوص بهسازی آنها در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: زیر گذرهای خودرو رو واقع در بلوار شهید مهتدی و همچنین بخش منتهی الیه فاز نخست بزرگراه ۷۶ متری شهید بروجردی به آزاد راه تهران - ساوه از جمله این نقاط مهم تلقی و پروژکتورهای جدید در حاشیه جدارههای آنها نصب و جانمائی شد.
به گفته این مقام مسئول، با نصب تعداد ۱۲ عدد پروژکتور ۱۵۰ وات در زیر گذرهای خودرو رو واقع در بلوار شهید مهتدی و تعداد ۱۶ عدد پروژکتور ۲۰۰۰۰ وات در زیر گذر بخش منتهی الیه فاز نخست بزرگراه ۷۶ متری شهید بروجردی به آزاد راه تهران – ساوه، علاوه بر بهبود سیما و منظر شهری معابر در شب هنگام، بخش عمده از معضلات همچون احتمال بروز سوانح رانندگی و تجمع افراد بی خانمان برطرف شده است.