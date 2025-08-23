عملیات اجرایی موزه دفاع مقدس بوشهر در هفته دفاع مقدس آغاز می‌شود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر گفت: عملیات اجرایی موزه دفاع مقدس در زمینی به مساحت ۶ هکتار در مجاورت خلیج فارس در هفته دفاع مقدس آغاز می‌شود و انتظار می‌رود در سه سال آینده به بهره‌برداری برسد.