عملیات اجرایی موزه دفاع مقدس بوشهر در هفته دفاع مقدس آغاز میشود
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر گفت: عملیات اجرایی موزه دفاع مقدس در زمینی به مساحت ۶ هکتار در مجاورت خلیج فارس در هفته دفاع مقدس آغاز میشود و انتظار میرود در سه سال آینده به بهرهبرداری برسد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ علیرضا غریبی در جمع خبرنگاران از تصمیمهای جدید برای ساخت موزه دفاع مقدس استان خبر داد و گفت: با تصمیم شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان، محل ساخت موزه دفاع مقدس به زمینی ۶ هکتاری در مجاورت خلیج فارس منتقل شده است.
وی افزود: این تصمیم با توجه به نقش محوری استان بوشهر در عملیاتهای دریایی دوران دفاع مقدس اتخاذ شده و عملیات اجرایی آن از هفته دفاع مقدس آغاز خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از رونمایی دانشنامه تخصصی دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس خبر داد و افزود: این اثر علمی ارزشمند که حاصل ۵ سال پژوهش مستمر اساتید و پژوهشگران است، به عنوان مرجعی معتبر در حوزه مطالعات دفاع مقدس معرفی خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای ویژه هفته دفاع مقدس گفت: با توجه به وقایع اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه، برنامههای امسال باشکوهتر از سالهای گذشته برگزار خواهد شد.
سرهنگ غریبی با اشاره به حضور رزمندگان استان بوشهر در ۸ سال دفاع مقدس در سه جبهه هوایی، دریایی و زمینی تأکید کرد: این برنامهها با هدف تبیین هرچه بهتر ارزشهای دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جوان طراحی شدهاند.
وی در پایان با بیان اینکه طرح موزه دفاع مقدس طبق برنامهریزیهای انجام شده در مدت سه سال به بهرهبرداری خواهد رسید، عنوان کرد: این موزه به نمایش نقش سهگانه استان بوشهر در حوزههای خشکی، دریا و هوایی دوران دفاع مقدس خواهد پرداخت.