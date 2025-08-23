

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرهنگ رضایی گفت:مأموران ایستگاه ایست و بازرسی سهل آباد شهرستان نهبندان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری از یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا حامل بار کنجد که از مبداء زاهدان به مقصد گرگان در حال حرکت بود پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از کامیون، ۲۵ تن کنجد پاکستانی قاچاق به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: مأموران در این خصوص یک خودرو توقیف و یک متهم را دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.