مدیر عامل شرکت آب منطقهای همدان گفت: هرگونه افزایش عمق چاه در دشتهای همدان ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا اخلاصمند، با اشاره به وضعیت نگرانکننده منابع آب زیرزمینی در دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان گفت: در دشتهایی که با پدیده فرونشست یا بروز فروچاله و بطور کلی با افت سطح آب زیرزمینی مواجه هستیم، وضعیت دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی است، که نه تنها مجوز افزایش عمق برای چاههای جدید صادر نمیشود، بلکه حتی امکان کفشکنی چاههای موجود نیز صادر نخواهد شد.
او با بیان اینکه این تصمیم در راستای حفاظت جدی از سفرههای آب زیرزمینی و جلوگیری از تشدید فرونشست زمین و فروچالهها اتخاذ شده، تصریح کرد: فشار ناشی از کاهش بارندگی نباید منجر به افزایش استفاده از منابع آب زیرزمینی شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای همدان گفت: منابع آب زیرزمینی از مهمترین ذخایر راهبردی استان به شمار میروند و برداشتهای بیرویه میتواند آثار جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد.
رضا اخلاصمند افزود: در دشتهای که پدیده فرونشست در آنها اتفاق نیفتاده، سقف مجاز کف شکنی در آبرفت فقط یکبار و به میزان ۱۰ درصد (حداکثر ۱۵ متر) از عمق چاه قبلی، مجوز حفر چاه جدید یا کفشکنی صادر خواهد شد و این محدودیت با هدف کنترل میزان برداشت و حفظ پایداری منابع آبی اعمال میشود.
او تصریح کرد: هرگونه درخواست برای جایگزینی چاه یا افزایش عمق، تنها پس از بررسی دقیق کارشناسی، وضعیت هیدروژئولوژیکی منطقه، و حفظ حرائم منابع آبی مجاور و تطابق با برنامههای مدیریت منابع آب قابل بررسی و در غیر این صورت رد خواهد شد.