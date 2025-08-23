رئیس هیات اسکیت خوزستان گفت: رقابت‌های اسکیت سرعت که به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت شهدای اقتدار برگزار شد، با معرفی برترین‌های این رشته به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صادق ظهیری نسب بیان داشت: رقابت‌های اسکیت سرعت (حرفه‌ای) از سوی هیات اسکیت استان خوزستان و به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت شهدای اقتدار با شرکت ۱۹۰ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان از ۱۰ شهرستان به میزبانی شهرستان شوش دانیال برگزار شد.

وی افزود: در ماده ۲۰۰ متر بخش بانوان، رده پایه دایان عنایتی راد، رستا دژدار و بهاران هاشمی و در رده خردسالان گروه یک، آوینا مسیحی، هلما حمزه و آتین نظری به ترتیب به مقام اول تا سوم دست یافتند.

ظهیری نسب در تشریح نتایج خردسالان گروه دو اظهار کرد: آرشیدا بیرانوند مقام اول، ژینا افشار پور مقام دوم و نهال ذبیح الله مقام سوم را کسب کردند، در رده نونهالان گروه اول نیز باران زبیدی، آوانا نظری پور و آناهیتا جعفرزاده و در رده نونهالان گروه دوم، کیانا لطیف زاده، یاس محدثی و آتوسا ابراهیمی به ترتیب به مقام‌های اول تا سوم رسیدند.

به گفته رئیس هیات اسکیت خوزستان در رده نوجوانان گروه اول، مهرسا قنواتی، جانان نصیر باغبانی و رقیه سگوری و در رده نوجوانان گروه دوم رستا بلیوند پور، فاطمه خسرویان و مهسا رسولی و در رده نوجوانان گروه سوم نیز سیده زینب نجات، تمنا محدثی و ستاره فتاحی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

وی می‌گوید: مقام‌های اول تا سوم رده سنی جوانان به ترتیب به ستایش حسینی، روژان افشار و پرنیان آیاد، و در رده سنی بزرگسالان به شکیلا صالحی بشیر و کیانا فضلی غلیم پور و فاطمه عقیلی رسید.

ظهیری نسب تسریح کرد: در ماده ۵۰۰ متر نیز در رده نونهالان گروه اول بهار سبزواری، فاطمه لطیفی و دلسا داوودی، در گروه دوم نونهالان محیا دهقان، هستی بهتری نژاد و سارینا عبدالخانی در رده سنی نوجوانان گروه اول ملیسا رضاییان، کیانا ابول نژادیان و نیلوفر کانپوری در رده سنی نوجوانان گروه دوم، مهرناز ممبینی، آوا رهسپار و اسرا مهدوی نیا به ترتیب به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند.