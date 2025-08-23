مراسم وداع با پیکر مطهر شهید ستوان سوم حسن تولی امشب، شنبه مورخه یکم شهریور ماه ۱۴۰۴ و تشییع یکشنبه دوم شهریور همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.

اعلام زمان وداع و تشییع پیکر شهید حسن تولی در گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ از شهید بزرگوار ستوان سوم شهید حسن تولی یک فرزند دختر ۱۱ ماهه به یادگار مانده است.

عوامل تروریستی روز گذشته به دو واحد گشت انتظامی که در محور خاش به ایرانشهر مشغول تامین امنیت شهروندان بودند حمله کردند.

در این اقدام تروریستی ۵ تن از خادمان امنیت و آرامش به شهادت رسیدند که شهید حسن تولی از گلستان یکی از آن شهداست.