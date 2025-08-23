مورخ شاخص گلستانی تاکید کرد: ره آورد اشغال نظامی ایران در شهریور ۱۳۲۰ قحطی‌های شدید و شیوع ناامنی و بیماری در مناطق مختلف کشور به ویژه منطقه گرگان و دشت بود.

قحطی و ناامنی ثمره اشغال نظامی ایران برای کشور ما بود

قحطی و ناامنی ثمره اشغال نظامی ایران برای کشور ما بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ غلامرضا خارکوهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: اشغالگران در طول دوره اشغال ایران، اموال مردم را به سرقت می‌بردند و با اتباع کشور ما برخورد‌های خودسرانه داشتند.

خارکوهی افزود: اشغالگران ذخیره غذایی مردم را به تارج می‌بردند و همین شرایط باعث بروز قحطی و بیماری‌هایی مختلف شده بود.

وی تاکید کرد: اشغالگران در شهریور ماه ۱۳۲۰ به دروغ ادعا کردند که برای اخراج آلمانی‌ها از ایران وارد کشور ما شدند، اما تعداد آلمانی‌های حاضر در کشور ما در حدی نبود که بهانه اشغال کشور باشد.

این مورخ گلستانی در ادامه گفت: برخورد‌های خودسرانه بیگانگان با افراد در دوره اشغال نظامی، سیستم قضایی ما را از کار انداخته بود و هیچ یک از قوانین داخلی در محاکم کشور قابلیت اجرایی نداشتند.