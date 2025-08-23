پخش زنده
دادستان مرکز خوزستان امروز با حضور در شعب مجتمع دادسرای جنایی و انقلاب اهواز، ضمن دیدار با قضات و کارکنان، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پروندهها و مشکلات موجود در شعب قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان با حضور در مجتمع دادسرای جنایی و انقلاب اهواز، از بخشهای مختلف این مجموعه قضایی بازدید و با قضات و کارکنان آن به گفتوگو پرداخت.
وی در این بازدید، فرآیند رسیدگی به پروندههای جاری را بررسی و مشکلات موجود در مسیر رسیدگی به دعاوی را مورد ارزیابی قرار داد.
خلفیان با تاکید بر ضرورت تسریع در عملیات دادرسی و رعایت دقیق حقوق شهروندان اظهار داشت: کاهش اطاله دادرسی و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پروندهها، اولویت اصلی دستگاه قضایی در استان است و این هدف بدون تعامل، هماهنگی و استفاده از ظرفیتهای انسانی و فنی امکانپذیر نخواهد بود.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفه قضات و کارکنان این مجتمع گفت: با برنامهریزی هدفمند، تقویت زیرساختها و افزایش مهارت نیروهای انسانی میتوان عدالت را با سرعت و دقت بیشتری در دسترس مردم قرار داد.
در ادامه این بازدید، فاخر باوی معاون دادستان مرکز استان و سرپرست مجتمع دادسرای جنایی و انقلاب اهواز، گزارشی جامع از عملکرد این مجتمع در ماههای اخیر ارائه کرد.
گفتنی است مجتمع دادسرای جنایی و انقلاب اهواز یکی از مراکز مهم رسیدگی به پروندههای کیفری و امنیتی در استان خوزستان به شمار میرود.