استاندار اردبیل گفت: شورای پیشرفت محلات با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و کمک به مهارت‌آموزی گروه‌های مختلف جامعه در شهرهای مختلف استان اردبیل اجرایی و عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل مسعود امامی‌یگانه در مراسم راه‌اندازی شورای پیشرفت محله در نیر، اظهار کرد: در این شهرستان قرار است در قالب ۲۰ محله و ۲۰ مسجد این شورا فعالیت خود را با محوریت بزرگان و راهنمایی و هدایت ریش سفیدان اجرایی و عملیاتی کند تا ما بتوانیم اهداف دولت چهاردهم را عینیت ببخشیم.

وی افزود: براساس ابلاغیه دولت و تاکید رئیس جمهور با راه‌اندازی شورا‌های پیشرفت محله با محوریت مساجد سعی بر این است تا به ارتقای مهارت فردی و اجتماعی همراه با کاهش آسیب‌ها و دغدغه‌ها و نگرانی‌ها در حوزه‌های مختلف کمک کنیم.

استاندار اردبیل تصریح کرد: در قالب این شورا قرار است حرفه آموزی جوانان و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای آنها به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد تا در کنار آن، دغدغه جوانان نیز یکی پس از دیگری رفع شود.

امامی یگانه گفت: قطعا همراهی و همکاری مردم در قالب این شورا و محلات منتخب زمینه و بستری مساعد فراهم می‌آورد تا ما بتوانیم در حوزه‌های مختلف به اهداف مطلوب دست یافته و ایرادات و اشکالات را نیز برطرف کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شورای پیشرفت محله فضا و بستری را فراهم می‌آورد تا ما بتوانیم بیش از هر زمان دیگر از ظرفیت نخبگان و برجستگان علمی و تخصصی در محلات استفاده کرده و در همان محل مشکلات و نارسایی‌ها را برطرف کنیم.

استاندار اردبیل اضافه کرد: دولت چهاردهم در این زمینه از ظرفیت متخصصان امر، ائمه جمعه و روحانیان و حضور جوانان و پیشکسوتان بهره برده و سعی می‌کند تا به ارتقای سطح عمرانی و آبادانی محلات نیز کمک کند.

امامی یگانه بیان کرد: برگزاری نشست‌های متفاوت در قالب این شورا زمینه پیشرفت محلات را فراهم کرده و به نوعی فرصتی مغتنم به وجود می‌آورد تا ما بتوانیم در شهر‌های مختلف آسیب‌ها و دغدغه‌های عمومی مردم را نیز برطرف کنیم.

وی یادآور شد: در اکثر شهر‌ها شورا‌های پیشرفت محلات فعالیت خود را آغاز کرده و امیدواریم در سریعترین زمان نتایج خوب و مطلوبی را از روند کار این شورا‌ها شاهد و نظاره‌گر باشیم.