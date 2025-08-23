پخش زنده
خوشه های طلایی گندم که هرسال در فصل بهار برداشت می شوند، آخرین مقصدشان کارخانه های تولید آرد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، خوزستان یکی از قطبهای تولید گندم کشور است و برداشت این محصول راهبردی هرسال در فصل بهار انجام و برای تولید آرد به کارخانهها ارسال میشوند.
حسین شمال زاده، رئیس هیئت مدیره کارخانه آرد در خوزستان که قدمتی ۴۰ ساله دارد، میگوید: ماهانه بطور متوسط ۳ هزار تن گندم تولیدی خوزستان در این کارخانه به آرد تبدیل میشود که از این میزان، حدود ۴۸ تن آرد و مابقی سبوس گندم به دست میآید.
وی میزان تولید روزانه آرد در این کارخانه را ۱۸۰ تن اعلام کرد و افزود: آرد تولیدی از نوع کامل با درصد سبوس کامل، آرد نان سنگک، نان بربری، نان لواش و تافتون و آرد ستاره فانتزی پزی است.