سومین کنگره بین المللی شعر از فصل به سر رسیدن در یاسوج
دبیر سومین کنگره بین المللی شعر از فصل به سر رسیدن گفت: امسال با توجه به دفاع مقدس دوازده روزه با موضوع ایران امام حسین با دعوت از شاعران ایران و سایر کشورهای فارسی زبان فراخوان داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید اکبر سلیمانی با بیان اینکه سومین دوره کنگره بینالمللی شعر «از فصل به سر رسیدن» با شعار محوری «ایران، امام حسین(ع)» برگزار میشود، افزود: این جشنواره با هدف تبیین مفاهیم عاشورایی و پاسداشت رشادتهای سربازان وطن برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این کنگره امسال با محوریت شعر عاشورایی پایهگذاری شده است افزود: امسال به مناسبت بزرگداشت رشادتهای ملت ایران در جنگ تحمیلی دوازده روزه و تأکید بر پیوند این مقاومت با قیام عاشورا و همچنین پاسداشت مقام والای فرماندهان شهید، برگزار میشود.
دبیر سومین کنگره بین المللی شعر از فصل به سر رسیدن گفت: این دوره از کنگره با استقبال چشمگیر شاعران از پنج کشور ایران، افغانستان، پاکستان، هند و تاجیکستان روبرو شده به طوریکه دو هزار و ۲۷ اثر از ۸۷۳ شاعر به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است.
سلیمانی با اشاره به اینکه این رویداد ادبی به عنوان نمادی از وحدت اقوام ایرانی و محکومیت جنایات یزیدیان عصر حاضر، مورد استقبال گسترده شاعران داخلی و بینالمللی قرار گرفت، اضافه کرد: هدف اصلی این کنگره، تقویت هویت ملی و انقلابی مردم ایران و خدمت هرچه بیشتر به عرصه مقدس شعر و ادبیات متعهد است.
وی عنوان کرد: این کنگره با درک این پیوند ناگسستنی، می کوشد تا با زبان هنر و شعر، به ثبت این حماسهها و بیان مظلومیت هموطنان شهید بپردازد.
مراسم اختتامیه این کنگره امروز شنبه و فردا یکشنبه یکم و دوم شهریور در شهر یاسوج برگزار میشود.