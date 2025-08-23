به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ روز دوشنبه ۳ شهریورماه مدیران کل صنعت، معدن و تجارت و تامین اجتماعی استان از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ و معاونان توسعه مدیریت و منابع و امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ به‌صورت مستقیم پاسخگوی تماس‌های مردم خواهند بود.

این برنامه در اجرای نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت - تحقق مصادیق حقوق شهروندی- استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات مردم و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران اجرا می‌شود.