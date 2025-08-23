به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده نیروی انتظامی استان گفت: تأمین زیرساخت‌های نیروی انتظامی از ضرورت‌های حوزه انتظامی است و در همین راستا منازل مسکونی کلنگ‌زنی شد.

سردار صالحی افزود: از این تعداد ۳۰۰ واحد در یاسوج ۱۰۰ واحد در دهدشت و ۱۰۰ واحد در گچساران برای کارکنان انتظامی ساخته می‌شود.

وی با بیان اینکه این واحد‌ها در ۱۸ ماه به بهره‌برداری می‌رسد گفت: اعتبار پیش بینی شده برای این واحد‌ها هزار و صد میلیارد تومان است که ۵۰ درصد آن از منابع استانی و ۵۰ درصد دیگر از مرکز فرماندهی تامین می‌شود.

سردار صالحی همچنین به ساخت پلی کلینیک انتظامی اشاره کرد و افزود: این پلی کلینیک در هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا و ۲ طبقه کار ساخت آن در کنار منازل مسکونی شروع شده است.