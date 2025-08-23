آغاز ساخت ۵۰۰ باب منزل سازمانی انتظامی در استان
آیین کلنگزنی ۵۰۰ واحد مسکونی طرح شهید سلیمانی با حضور مسئولان استان برگزار شد.
سردار صالحی افزود: از این تعداد ۳۰۰ واحد در یاسوج ۱۰۰ واحد در دهدشت و ۱۰۰ واحد در گچساران برای کارکنان انتظامی ساخته میشود.
وی با بیان اینکه این واحدها در ۱۸ ماه به بهرهبرداری میرسد گفت: اعتبار پیش بینی شده برای این واحدها هزار و صد میلیارد تومان است که ۵۰ درصد آن از منابع استانی و ۵۰ درصد دیگر از مرکز فرماندهی تامین میشود.
سردار صالحی همچنین به ساخت پلی کلینیک انتظامی اشاره کرد و افزود: این پلی کلینیک در هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا و ۲ طبقه کار ساخت آن در کنار منازل مسکونی شروع شده است.
وی بیان داشت: این پلی کلینیک قرار است یکسال آینده به بهرهبرداری برسد تا بخش زیادی از مشکلات درمانی نیروهای انتظامی و مردم منطقه رفع شود.