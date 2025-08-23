پخش زنده
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طرح تصفیهخانه این شهرستان تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسنعلی محمدی افزود: این طرح سهساله با حجم گسترده و مشارکت پیمانکاران متعدد در حال اجرا است و به زودی به بهرهبرداری می رسد.
وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته برای رفع تنش آب در فسا گفت: تنش آب با اجرای برنامههای کوتاهمدت و میانمدت برطرف شده و اکنون تأمین آب پایدار در دستور کار است. عملیات انتقال آب از سد سلمان فارسی و سد رودبال که با مشکل مواجه شده بود، با مطالعات جدید شرکت آب منطقهای در حال پیگیری است. همچنین برای مهندسی مجدد چاههای آب، خطوط و شبکههای انتقال، اعتبارات لازم تخصیص یافته است.
نماینده مردم فسا با تأکید بر اهمیت آبخیزداری گفت: طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری برای تغذیه سفرههای زیرزمینی در بالادست شهرستان اجرا خواهد شد تا آب در پاییندست نفوذ کند؛ موضوعی که باعث شد فسا تابستان امسال، بهرغم تنش آبی در کشور، کمترین مشکل را تجربه کند.
محمدی در ادامه با اشاره به مسأله برق شهرستان اظهار داشت: برنامهریزی شده است تا ناترازی برق در سال آینده با سرمایهگذاری در انرژیهای پاک و برگزاری مناقصات رفع شود و شاهد کاهش خاموشیها و تأمین برق صنایع باشیم.
به گفته وی، ساخت نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس و بزرگمقیاس در دستور کار است که شامل چند نیروگاه سه مگاواتی و یک نیروگاه ۵۰ مگاواتی میشود.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی همچنین به طرحهای راهسازی اشاره کرد و افزود: تکمیل کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب که از فسا عبور میکنند، در حال انجام است. علاوه بر این، طرح متوقفشده «فسا-داراب-گهکم» دوباره فعال شده و از هفته آینده با تمدید قرارداد پیمانکار از سهراهی جلیان به سمت داراب آغاز میشود. روکش آسفالت محور فسا-داراب و بخشهایی از محور داراب به سمت پلیسراه و امامزاده اسماعیل نیز مراحل نهایی خود را طی میکند.
محمدی ادامه داد: این شهرستان که روزگاری قطب کشاورزی و دامداری فارس بود، به علت خشکسالی بخشی از ظرفیتهای خود را از دست داده است؛ اما با اجرای سند آمایش سرزمینی، صنایع متناسب با ویژگیهای منطقه شکل خواهد گرفت و خبرهای خوبی در این حوزه در راه است.
شهرستان فسا در جنوبشرق استان فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.