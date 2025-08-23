پخش زنده
امروز: -
همزمان با ایام پایانی ماه صفر و در آستانه شهادت امام رضا علیهالسلام، جمعی از نوجوانان اصفهانی در کانون آموزش مداحان استان، نوای عشق و ارادت خود را به ساحت امام هشتم زمزمه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در آستانه شهادت امام رضا علیهالسلام، کلاس آموزش مداحی کانون آموزش مداحان استان اصفهان حالوهوایی امامرضایی به خود گرفت.
در این مراسم، نوجوانان علاقهمند به مداحی، یکی پس از دیگری پشت تریبون رفتند و اشعار و نوحههایی در رثای امام هشتم را با شور و اشتیاق خواندند؛ نوایی که گرچه کودکانه، اما سرشار از عشق و خلوص بود.
رسول فغانیپور، مسئول کانون آموزش مداحان استان در حاشیه این مراسم گفت: «هدف ما تربیت نوجوانانی است که علاوه بر یادگیری فنون مداحی، بتوانند با بصیرت و آگاهی، مخاطبان خود را نسبت به مسائل روز جامعه همراه سازند.»
حضور خادمیاران رضوی در این برنامه نیز حالوهوای خاصی به جلسه بخشید و فضای کلاس را عطرآگین از نام و یاد امام رضا علیهالسلام کرد.
در بخش دیگری از این مراسم، مادر شهید مداح محمدرضا تورجیزاده نیز حاضر بود و از خاطرات فرزند شهیدش گفت؛ همان شهیدی که سالها در جبههها با نوای گرم خود به رزمندگان روحیه میبخشید و سرانجام در جوار حرم امام رضا علیهالسلام طلب شهادت کرد و به آرزوی دیرینهاش رسید.
همچنین، حاج مهدی منصوری، از مداحان پیشکسوت و خوشصدای اصفهان که در دوران دفاع مقدس نیز با نوحههای حماسیاش همراه رزمندگان و شهدا بود، با حضور در جمع نوجوانان از رسالت مداحان سخن گفت و تجربیات خود را در اختیار نسل جدید قرار داد.
کلاس آموزش مداحی کانون مداحان استان اصفهان، یکی از برنامههای مستمر برای تربیت نسل آینده ستایشگران اهلبیت (ع) است که این روزها با یاد امام رضا علیهالسلام رنگ و بویی خاص گرفته بود