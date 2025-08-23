به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان فاطمیه همدان گفت: در بخش مراقبت‌های ویژه بسیاری از نوزادان به دلیل جدایی از مادر، امکان تغذیه با شیر مادر را ندارند و تغذیه با شیر خشک هم در ابتدای زندگی ممکن است موجب بروز مشکلات گوارشی برای آنها شود و در چنین شرایطی راه‌اندازی بانک شیر مادر مانند بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا می‌تواند راهگشا باشد.

دکتر بهناز بصیری با اشاره به اینکه بانک شیر هم اکنون در برخی از استان‌های کشور راه اندازی شده است، افزود: با راه اندازی این بانک در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز خرید تجهیزات برای جمع آوری شیر و پاستوریزه کردن آن، مادرانی که فرزند زیر یک سال و شیر مازاد دارند می‌توانند پس از انجام آزمایش‌های سلامت، شیر خود را اهدا کنند.

وی از نیکوکاران استان خواست در این زمینه همکاری داشته باشند.