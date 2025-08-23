مخفیگاه قاچاقچیان چوب در شهرستان کلاردشت در عملیات مشترک یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروی انتظامی، شناسایی و منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسن سام دلیری، رئیس اداره منابع طبیعی کلاردشت گفت: در پی رصد اطلاعاتی دقیق و هماهنگی با دستگاه قضایی، عملیات مشترکی با حضور یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروی انتظامی در شهرستان کلاردشت به اجرا درآمد که منجر به شناسایی و انهدام مخفیگاه قاچاقچیان چوب شد.

وی افزود: در این عملیات ضربتی، بیش از ۱۳ مترمکعب چوب قاچاق از گونه توسکا کشف و ضبط شد. همچنین دو دستگاه خودروی نیسان توقیف و چند متهم نیز دستگیر شدند.

حسن سام دلیری، رئیس اداره منابع طبیعی کلاردشت گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی، قاچاقچیان قصد انتقال چوب‌آلات از شهرستان مجاور به کلاردشت را داشتند که با اقدام به‌موقع نیرو‌های حفاظتی، از ادامه فعالیت آنان جلوگیری شد. پرونده متهمان جهت طی مراحل قضایی در دستور کار دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان قرار گرفته است.