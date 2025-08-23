موکب بزرگ طریقالرضا شهرستان آمل با مشارکت بیش از ۲۰۰ خادمیار رضوی، روزانه پذیرای هزاران زائر امام هشتم شیعیان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ برپایی موکبهای مردمی درطریق الرضا (ع) در روزهای پایانی ماه صفر دربیشتر جادههای کشور به خصوص خروجی شهرهای مازندران به سمت مشهد مقدس، جلوههایی از عشق بی پایان به امام مهربانیها دارد.
در روزهای گذشته در بیشتر جادههای بین شهری مازندران به سمت استان خراسان رضوی و مشهدالرضا، موکبهای پذیرایی از زائران امام رضا (ع) برپا شده است.
یکی از این موکب ها، موکب طریق الرضا شهرستان آمل است که در ابتدای خروجی آمل به بابل به همت کانون خدمت رضوی شهرستان آمل برپا شده و از زائران حرم مطهر علی بن موسی الرضا (ع) پذیرایی میکند.
دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان آمل گفت: موکب بزرگ «طریقالرضا» شهرستان آمل از روز پنجشنبه ۳۰ مرداد با تلاش خادمیاران رضوی برپا شده و تا پایان شام شهادت امام رضا (ع) آماده خدمت به زائران ومسافران است.
احمد کوهستانی افزود: بیش از ۲۰۰ خادمیار رضوی مرد و زن به صورت شبانه روزی در امر پذیرایی شامل، صبحانه، ناهار، شام وارائه خدمات درمانی، اسکان، توزیع شربت وشیرینی و چای وخدمات مشاورهای بانوان به متقاضیان وزائران ارائه میدهند.
وی اضافه کرد: در مجموع حدود ۵ هزار وعده غذایی در هر روز پیش بینی شده و میان زائران و مسافران عبوری ازطریق الرضا توزیع میشود.
دبیرکانون خدمت رضوی شهرستان آمل، با اشاره به اینکه این شهرستان به واسطه جاده هراز مقصد عبوری مسافران و گردشگران زیادی از غرب و مرکز کشور به جاده طریق الرضا است، تصریح کرد: شهرستان آمل به عنوان نزدیکترین شهر بعد از تهران در مسیر طریق الرضا میباشد و به همین جهت مسافران و زائران زیادی در طی سه روز گذشته در موکب طریق الرضا آمل اسکان و پذیرایی شدند.
کوهستانی اضافه کرد: حتی بسیاری از شهروندان برای تبرک و احساس نزدیکی وهمکاری با خادم یاران رضوی با حضور دراین موکب از نذورات مردمی نیز بهرهمند میشوند.
وی همچنین از مراسم دسته روی بزرگ وعزاداری خادمیاران رضوی شهرستان آمل به مناسبت سالروز شهادت امام رضا (ع) در روز یکشنبه دوم شهریور خبرداد ویادآورشد، این مراسم از ساعت ۹ صبح از مقابل آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) تا مسجد امام رضا (ع) وهمچنین وتجمع خادمیاران وقشرهای مردمی نیز دراین مسجد برگزار خواهد شد.