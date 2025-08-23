شبکه ورزش امروز شنبه اول شهریور ، والیبال قهرمانی جهان جوانان زیر ۲۱ سال، دیدار بین آرژانتین و تونس را به صورت مستقیم پخش می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در ادامه پخش مسابقات والیبال جوانان زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۵، امروز شنبه اول شهریور از ساعت ۱۵:۳۰ تقابل دو تیم آرژانتین و تونس را در قالب برنامه زنده «مثبت ورزش» با گزارشگری حمیدرضا مقیمیان و به صورت زنده پخش می کند.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان در سال ۲۰۲۵، از ۳۰ مرداد تا ۹ شهریور به میزبانی چین برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها که یکی از مهم‌ترین رویدادهای جوانان والیبال جهان است، میزبان ۲۴ تیم برتر از سراسر جهان خواهد بود و طی ۱۰۴ مسابقه برگزار می‌شود.